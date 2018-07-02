Отморозку, который забил до смерти военного за отказ выпить, грозит 10 лет тюрьмы

Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался, такая "дерзость" возмутила нетрезвого преступника

Прокуратура утвердила обвинение мужчине, который забил до смерти военного из-за отказа выпить. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Чугуевская местная прокуратура направила в Чугуевский городской суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", – написал он.

Как отмечается, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего. (Человек в этот момент был не в службе, одет в гражданское). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался. Такая "дерзость" возмутила нетрезвого преступника, и он решил "проучить" "обидчика" кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день.

"Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы", – написал Лысенко. // Сегодня