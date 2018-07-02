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Отморозку, который забил до смерти военного за отказ выпить, грозит 10 лет тюрьмы

02.07.2018 17:56

Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался, такая "дерзость" возмутила нетрезвого преступника

Прокуратура утвердила обвинение мужчине, который забил до смерти военного из-за отказа выпить. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Убийце грозит тюрьма. Фото из открытых источников

"Чугуевская местная прокуратура направила в Чугуевский городской суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", – написал он.

Как отмечается, происшествие случилось в конце марта. Обвиняемый встретил в местном кафе 53-летнего военнослужащего. (Человек в этот момент был не в службе, одет в гражданское). Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался. Такая "дерзость" возмутила нетрезвого преступника, и он решил "проучить" "обидчика" кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами.
От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день.

"Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы", – написал Лысенко. // Сегодня

 

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