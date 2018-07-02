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Аудитори виявили у діяльності Львівського центру медицини катастроф втрати на ₴1,6 млн.

02.07.2018 18:10

 Державні аудитори провели позапланову ревізію діяльності «Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за період з 1 січня 2015 року по 31 січня 2018 року, і виявили втрат на суму 1,6 млн грн.

 Зокрема, центр втратив 825 тис. грн надходжень, оскільки у ньому усупереч вимогам законодавства безкоштовно проводили курси із домедичної підготовки для працівників приватних підприємств, а також забезпечували безоплатне обслуговування спортивно-культурних заходів, повідомила прес-служба Західного офісу Держаудитслужби.

Також виявили нестачу запчастин та мастильних матеріалів на суму 261,8 тис. грн, переплату зарплати на суму 235 тис. грн та нецільове використання 212,9 тис. грн через застосування невідповідного коду під час закупівлі медичних виробів.

«Аудитори встановили порушення при здійсненні закупівель, які не призвели до втрат: без застосування процедури закупівлі придбали паливо-мастильні матеріали на суму 1,9 млн грн», - зазначено у повідомленні.

Із результатами ревізії ознайомили працівників центру та керівництво департаменту охорони здоров’я ЛОДА. // zaxid.net

 

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