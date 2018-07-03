На Донетчине задержали велоподонка, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства, передает УНН.

“25-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении инкриминируемого уголовного преступления и избрании меры пресечения”, - говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.152 (изнасилование несовершеннолетней) УК Украины, открыто уголовное производство.

Установлено, что 30 июня, примерно в 21:30, в одном из сел Великоновоселковского района к 14-летней девушке, которая направлялась домой от своей знакомой, подъехал на велосипеде молодой человек. Бросив велосипед на землю, злоумышленник схватил девушку руками и, затянув в лесополосу, вступил с ней в половую связь против ее воли.

В дальнейшем он приказал ей молчать о том, что с ней произошло, и покинул место преступления. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о пережитом бабушке.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств указанного события. Досудебное следствие продолжается.