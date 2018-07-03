Пьяный полицейский ранил ножом двух братьев

В Донецкой области посадили под домашний арест полицейского, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум посетителям кафе. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты в одном из кафе г. Лимана после закрытия заведения поссорился с другими посетителями. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки полицейский нанес оппонентам по одному удару ножом.

Пострадавших в возрасте 32 и 35 лет, которые оказались родными братьями, доставили в городскую больницу и прооперировали.

На сотрудника полиции открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" (ч. 1 ст. 121 УК Украины). // 112.ua