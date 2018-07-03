Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Пьяный полицейский ранил ножом двух братьев

03.07.2018 01:39

Пострадавших прооперировали, полицейского посадили под домашний арест

В Донецкой области посадили под домашний арест полицейского, которого подозревают в нанесении ножевых ранений двум посетителям кафе. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

1

В ходе досудебного расследования установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты в одном из кафе г. Лимана после закрытия заведения поссорился с другими посетителями. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки полицейский нанес оппонентам по одному удару ножом.

Пострадавших в возрасте 32 и 35 лет, которые оказались родными братьями, доставили в городскую больницу и прооперировали.

На сотрудника полиции открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" (ч. 1 ст. 121 УК Украины). // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...