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Два трупа в Москве. Старушка сошла с ума, а на следующий день и ее родственник

03.07.2018 02:30

Загадочное двойное убийство без очевидных мотивов произошло в субботу на северо-востоке столицы. Специалист одного из московских научно-исследовательских центров, по всей вероятности, задушил свою 89-летнюю мать, после чего его нашли мертвым под окнами дома.

Как стало известно «МК», трагедия случилась на улице Широкой.

Тайна гибели матери и сына: накануне старушка сошла с ума

Примерно в 11 часов утра прохожие увидели около дома труп мужчины и поспешили вызвать полицию. У погибшего нашли записку, в которой он жаловался на здоровье и невозможность содержать семью. Но письмо не было подписано. И только когда одна пенсионерка сообщила, что видит на соседнем балконе следы крови, стражи порядка поняли, откуда произошло падение. Дверь квартиры была заперта изнутри, и помещение пришлось вскрывать, а когда полицейские вошли внутрь, они увидели в одной из комнат еще один труп — матери погибшего. Пенсионерка была задушена. Кроме того, на ее спине виднелись колото-резаные раны — такие же, как и на руках ее сына. С места преступления следователи изъяли кухонный и канцелярский ножи со следами бурого цвета.

По предварительной версии, 55-летний мужчина совершил преступление в отсутствие других членов семьи: его жена и сын на выходные остались на даче. Правда, никто из соседей не верит, что мужчина был способен поднять руку на немощную старушку. Напротив, все в один голос говорят о том, что мать и сына связывали идиллические отношения: обычно он возвращался с работы домой в 12 часов ночи — и престарелая дама до этого позднего времени ждала его на лавочке. Он постоянно возил ее к докторам, беспокоясь о самочувствии родительницы, а она отзывалась о нем в самых восторженных выражениях.

Кстати, в этом году пенсионерка впервые не уехала на лето в деревню к сестре, так как ее стали беспокоить давление и боли в сердце. При этом, по словам знакомых, старушка до последнего дня сохраняла трезвость рассудка и обладала хорошей памятью. Но буквально за день до трагедии сын вызывал матери бригаду психиатрической помощи, ссылаясь на то, что у нее появились видения. Видимо, это событие настолько ужаснуло мужчину, что и у него самого помутился рассудок.

 

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