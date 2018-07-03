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«И нашим, и вашим»: Лукашенко рассказал о «независимости» Беларуси

03.07.2018 08:48

Президент Беларуси Алескандр Лукашенко заявил, что страна за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Об этом Лукашенко заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости (празднуется 3 июля).

Александр Лукашенко

"За свою независимость мы уже переплатили…Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко добавил, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком:

"Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь", - подчеркнул президент. // НВ

 

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