«И нашим, и вашим»: Лукашенко рассказал о «независимости» Беларуси

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Президент Беларуси Алескандр Лукашенко заявил, что страна за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.
Об этом Лукашенко заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости (празднуется 3 июля).
"За свою независимость мы уже переплатили…Сознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко добавил, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком:
"Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь", - подчеркнул президент. // НВ
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