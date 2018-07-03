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Наступление кремлевской марионетки Асада привело к новой волне беженцев в 270 тыс. человек

03.07.2018 09:00

Количество людей, вынужденных покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий, выросло до 270 тысяч человек

Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре, передает Reuters.

Организация Объединенных Наций заявила, что на прошлой неделе 160 тысячам человек пришлось бежать от тяжелых бомбардировок. Люди в основном скрывались в селах и районах вблизи израильской и иорданской границ.

"Наше последнее обновление показывает, что число перемещенных лиц на юге Сирии превысило 270 000 человек", - сказал Хаваре.

Организация Объединенных Наций предупредила о гуманитарной катастрофе на юго-западе Сирии, вызванной боевыми действиями, которые вспыхнули после наступления поддерживаемой Россией правительственной армии.

Иордания, которая приняла более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что они не откроют свои границы для беженцев. Иордания договорилась провести переговоры с РФ с целью остановить наступление.

Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существования там соглашения о "деэскалации", согласованного между США, Иорданией и союзником сирийского правительства Россией.

Президент Сирии Башар Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот. // espreso.tv

 

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