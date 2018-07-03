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«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

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«Бидло-«органи»: черговий «правоохоронний» чинуш попався п’яним за кермом (відео)

03.07.2018 00:06

Знайомтеся - «прокурорський» Ляшок. 

В минулому - помічник прокурора, прокурор, а зараз - працівник Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, а також член ГО-шки, яка «косить» під копів.  

В одному із спальних районів столиці його зупинили за кермом цієї Toyota, д.н.з. AI3003EI.

У Драгер задулося на 2,58 проміле.

Про погрози усім оточуючим, мабуть, навіть і не слід казати - само собою вилітало з рота п‘янички.

До речі, колись за такий проступок пана Олега вигнали з прокуратури. Цікаво, з суду попруть чи просто «порішають»...? //  Киев Оперативный

 

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