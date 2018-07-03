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К чему приводит неправильная эксплуатация бытовых кондиционеров

03.07.2018 00:09

Если не чистить мешок пылесборника в пылесосе – рано или поздно он выйдет из строя. Точно также и кондиционер – он относится к такому тип техники, которая требует постоянного ухода.

Это поможет устранить самые банальные и распространенные причины его возможного выхода из строя и продлить ресурс его работы на отведенные ему 7-12 лет. Купить кондиционер по ссылке - еще не значит обеспечить себя приятной прохладой на ближайшие несколько лет. За кондиционером надо ухаживать.

 Ухаживаем за бытовым кондиционером

Итак, самыми частыми причинами поломки кондиционера являются:

  1. Утечка фреона;
  2. Засорение фильтров внутреннего блока;
  3. Использование неадаптированного кондиционера в условиях минусовой температуры.

Чем чревата утечка фреона?

В любой системе кондиционирования используется фреон, который работает как охладитель для воздуха, который нагнетается извне компрессором. Фреон циркулирует по внутренним трубкам, и нормой является его ежегодная утечка на уровне 6-8%. Специалист сервисной службы может при помощи специального оборудования определить, состоялась ли критичная утечка фреона и стоит ли дозаправить кондиционер. Эта неисправность относится к тем, которые вы не можете контролировать, и стоит «делегировать» ее устранение сервисантам - https://www.kievkomfort.com.ua/uslugi/rasschitat-moshhnost-kondicionera/. Утечка фреона может состояться и из-за получения кондиционером механических или аппаратных повреждений.

Засоренность фильтров

Это самая распространенная причина поломок. Воздух в кондиционере должен свободно перемещаться извне внутрь помещения, и наоборот, при этом проходя через сложную систему фильтров, которые улавливают частички пыли, пуха, шерсти животных и прочие крупные фракции, которые могут засорить кондиционер. Потому фильтры стоит периодически чистить. И сделать это вы можете самостоятельно, следуя руководству по эксплуатации изделия. Их нужно промывать в теплой воде и просушивать на протяжении нескольких минут. Это не только продлит срок службы кондиционера, а еще и предохранит вас и ваших домочадцев от распространения болезнетворных бактерий, которые в пыльной влажной среде размножаются просто таки в геометрической прогрессии.

Неправильная эксплуатация

Третьей причиной могут стать неправильные условия эксплуатации кондиционера. Дело в том, что импортируемая в нашу страну климатическая техника, даже та, которая по маркировке адаптирована под зимние условия, может работать в условиях так называемой европейской зимы, во время которой температура не опускается ниже 0. Абсолютный холодовой рекорд в Токио – стране-лидере по производству бытовой техники - -8 градусов по Цельсию. А посему, работа кондиционера в режиме даже обогрева при низкой температуре чревата его обледенением, возникновением ледяных пробок и износом. Реальная адаптация устройства по показателям мощности к работе в условиях низкой температуры обходится от 100 – 200 долларов, потому кондиционер. Которым можно будет греться условиях среднеевропейской зимы обойдется вам раза в 3-4 дороже, чем обыкновенный.

Как видите, большинства потенциально возможных поломок можно избежать, если правильно использовать устройство и правильно за ним ухаживать. Часть работ вполне можете выполнить вы самостоятельно – прочистить фильтры кондиционера не тяжелее, чем мешок пылесборника пылесоса. А часть должна регулярно выполнять сервисная служба.

 

 

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