Преимущества и недостатки современных контактных линз

Силикон-гидрогелевые линзы относятся к инновационным методам коррекции зрения. Материал был изобретен относительно недавно, но уже набрал огромную популярность среди пользователей благодаря своим характеристикам.

Сегодня средства коррекции из силикон-гидрогеля являются самым современным методом коррекции зрения. Но, как и любое лечебное средство, они имеют свои преимущества и недостатки. Об этом подробнее расскажывают экперты.

Гидрогель vs силикон-гидрогель: в чем разница?

Совсем недавно основным материалом для изготовления контактных линз был гидрогель. Сегодня он также используется на производстве, но его понемногу вытесняет силикон-гель. Связано это с тем, что силикон-гидрогель вобрал в себя все положительные характеристики линз из гидрогеля, исключив недостатки.

Основным компонентом гидрогеля является вода. Именно с ее помощью к глазам поступает воздух. Она же делает линзы мягкими, но и хрупкими. Однако вода не способна передавать глазу достаточное количество кислорода. При дневной норме в 80 Dk/t гидрогелевые линзы способны передавать лишь 40-50 Dk/t. При этом в период дневного ношения влага испаряется и показатель газопроницаемости снижается. Именно поэтому гидрогелевые линзы нельзя оставлять на ночь на глазах.

Силикон-гидрогелевые линзы исключили все подобные недостатки. Их показатель кислородопроницаемости может достигать 170 Dk/t, что позволяет носить изделия в пролонгированном периоде, не снимая с глаз и не испытывая какой-либо дискомфорт.

Силикон-гидрогелевые контактные линзы: за и против

Рассмотрим основные преимущества средств коррекции из данного материала. К достоинствам можно отнести:

Высокая пропускная способность;

Комфорт ношения благодаря возможности длительно использовать не снимая с глаз;

Можно носить при любом типе нарушения зрения (астигматизм, близорукость, дальнозоркость);

Отлично держат форму, не трескаются, не ломаются, не слипаются;

Минимальный риск занесения инфекции;

Можно использовать детям;

Широкий ассортимент с различными характеристиками. В том числе наличие цветных линз, с помощью которых можно изменить цвет глаз.

Чтобы ощутить на себе все преимущества контактных линз из силикон-гидрогеля, необходимо заранее проконсультироваться с врачом и получить рецепт, подобрав наиболее подходящую для себя модель. Немаловажное значение имеет качество продукции. Не рекомендуется экономить на ней и покупать в непроверенных или стихийных точках. В этом случае специалисты работающие в интернет-магазине Глазик, рекомендуют обратить внимание на линзы Air Optix Night & Day, которые стали фаворитом среди множества пользователей и гарантируют безопасность и комфорт для глаз.

Недостатки линз

К основным недостаткам силикон-гидрогелевых средств коррекции зрения относится:

Стоимость. Такие изделия дороже, чем гидрогелевые;

Высокая плотность. Средства лучше держат форму, но при этом иногда могут приносить дискомфорт во время ношения. Из-за небольшой эластичности линз не рекомендуется заниматься в них активными видами спорта: бегать, кувыркаться, прыгать. В обратном случае есть вероятность того, что линза съедет с роговицы, выпадет или нанесет травму глазу.

Не рекомендуется начинать ношение данных средств коррекции с длительного периода ношения - недельного или месячного. При переходе с МКЛ на жесткие линзы, есть вероятность того, что глазам придется привыкать к ним. Период привыкания индивидуален. Это может быть день, а может и несколько недель.

Также очень часто пользователи забывают своевременно снимать и менять линзы на новую пару из-за непрерывного их ношения на глазах. Это приводит к негативным последствиям, устранить которые зачастую помогает лишь операция.