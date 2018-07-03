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Все туристы, «застрявшие» в Албании, вылетели в Киев

03.07.2018 09:13

200 украинских туристов сутки не могли вылететь из Тираны.

Украинские туристы, которые более суток провели в аэропорту албанской столицы Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вылетели домой. Об этом в Twitter сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, ожидавшими возвращения домой", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что из столичного аэропорта "Киев" не летают самолеты авиакомпании "Браво", где с субботы задерживают рейсы и несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Авиакомпания "Браво" объясняет, что отмена рейсов, в результате чего в аэропортах застряли сотни туристов, связана с долгом туроператора в 25 млн грн.

В Bravo Airways сообщили, что перелет туристов из Туниса в Украину будет осуществляться за счет авиаперевозчика.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, которые повлекли туристический коллапс, должны за это ответить. Сегодня, 3 июля, Государственная авиационная служба Украины обсудит с руководителями авиакомпаний ситуацию относительно массовых задержек рейсов. В совещании также примет участие министр инфраструктуры Владимир Омелян. // 112.ua

 

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