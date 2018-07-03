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На Київщині на хабарі затримали керівника відділу Держпродспоживслужби

03.07.2018 09:27

Неправомірну вигоду посадовець вимагала та одержала за видачу санітарного паспорту на приміщення складу для зберігання пестицидів та мінеральних добрив.

Працівники Управління захисту економіки в Київській області Нацполіції спільно з детективами слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону задокументували протиправну діяльність начальника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

хабар

Посадовець налагодила схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності. Кошти вимагала за видачу санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив. Суми хабарів коливалися від 300 до 500 доларів США.

Так, в межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що за видачу дозвільних документів на зберігання пестицидів і мінеральних добрив у приміщені, яке не відповідає санітарним нормам та вимогам, фігурант вимагає від підприємця неправомірну вигоду.

Вчора, 2 липня, працівниками поліції посадовця було затримано, під час одержання другої частини хабара – 200 доларів США.

На даний час фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також перевіряється інформація щодо причетності інших працівників Держпродспоживслужби області до службових злочинів.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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