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На Закарпатті іноземець вдарив ножем чоловіка

03.07.2018 09:36

Від сварки до злочину. На Закарпатті іноземець штрикнув ножем чоловіка. Бійка трапилася поблизу монастиря у селі Грушево.

 

Про сварку правоохоронцям повідомили 1 липня.

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Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події встановила, що 31-річний іноземець, який тимчасово проживає на території Грушева, у ході словесної перепалки з 38-річним мешканцем Тячева, наніс йому ножем удар по нозі.

За даним фактом у поліції розпочали слідство і відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї.

Потерпілого доставили до травматологічного відділення Тячівської районної лікарні. // shocked.news

 

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