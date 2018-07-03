На Закарпатті іноземець вдарив ножем чоловіка

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Від сварки до злочину. На Закарпатті іноземець штрикнув ножем чоловіка. Бійка трапилася поблизу монастиря у селі Грушево.
Про сварку правоохоронцям повідомили 1 липня.
Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події встановила, що 31-річний іноземець, який тимчасово проживає на території Грушева, у ході словесної перепалки з 38-річним мешканцем Тячева, наніс йому ножем удар по нозі.
За даним фактом у поліції розпочали слідство і відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї.
Потерпілого доставили до травматологічного відділення Тячівської районної лікарні. // shocked.news
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