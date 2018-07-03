На Закарпатті іноземець вдарив ножем чоловіка

Від сварки до злочину. На Закарпатті іноземець штрикнув ножем чоловіка. Бійка трапилася поблизу монастиря у селі Грушево.

Про сварку правоохоронцям повідомили 1 липня.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події встановила, що 31-річний іноземець, який тимчасово проживає на території Грушева, у ході словесної перепалки з 38-річним мешканцем Тячева, наніс йому ножем удар по нозі.

За даним фактом у поліції розпочали слідство і відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї.

Потерпілого доставили до травматологічного відділення Тячівської районної лікарні. // shocked.news