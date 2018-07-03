Франківця, що зник три тижні тому, примушували працювати у «реабілітаційному центрі»

У неділю, 1 липня, стало відоме місце перебування 36-річного франківця Володимира Кочетова, який 11 червня вийшов з дому і зник.

Про це на своїй сторінці у мережі “Facebook” написала його сестра Наталія Кочетова.

“Знайшовся, живий, здоровий. Обманним шляхом потрапив на примусові роботи до Львова. Телефон був викрадений. Всім дякую за поміч”, – йдеться в повідомленні.

За словами Наталії Кочетової, чоловік хотів потрапити на лікування від алкоголізму, а зловмисники назвалися реабілітаційним центром.

“Домовились про зустріч на вокзалі, там у нього пропали з рюкзака мобільний та гроші. Коли злочинці приїхали, він попросив подзвонити матері та попередити її, щоб не переживала. Вони запевнили, що все буде добре, і вони подзвонять. Але ніхто їй дзвонити не збирався. Після цього його відвезли машиною в якийсь ліс у Львові. Як виявилося, ніякого центру там немає, а людей використовують як робочу силу. Там ще є 5 жінок і неповнолітні діти. Їх навіть до туалету під конвоєм водили”, – каже “Галці” пані Наталія.

На думку сестри розшукуваного, коли почався розголос, зловмисники злякалися поліції і відпустили Володимира.

“Вони, мабуть, шукають таких людей, яких, на їхню думку, ніхто шукати не буде”, – припускає жінка.

У прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області підтвердили інформацію, що Володимир Кочетов знайшовся.