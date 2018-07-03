На Киевщине школьник покончил с собой на глазах у любимой девушки

На Киевщине влюбленный подросток оборвал себе жизнь на почве ревности. Ночью после дискотеки парень не справился с эмоциями и девушка стала свидетелем его последнего шага.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

От дома подростка к кладбищу дорога покрыта живыми цветами – все село Городище Пустоваровка прощалось с Владиславом, которому было всего 16 лет. Люди ошарашены тем, что ребенок повесился из-за несчастной любви. "Он рано стал взрослым, зарабатывал деньги, помогал родителям", - говорят селяне. Его лучший друг рассказывает, что Владислав поспорил с любимой девушкой, которую встретил полгода назад. Ее парень считал своей первой и последней любовью, но месяц назад девушка начала встречаться с другим парнем.

В решение парня покончить с жизнью никто из сверстников не поверил. Трагической ночью пара снова встретилась на дискотеке. "Когда мы опросили девушку, то она пояснила, что парень хвастался перед ней тем, что он совершит самоубийство, если она не будет в дальнейшем с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - говорят правоохранители. Петлю на шею он накинул на глазах девушки, а вот что сказал ей на прощание – знает только она. Пока его хоронят, она стоит среди людей, а затем, бледная, молча уходит от камеры.

Сейчас все, кто общался с Владом, жалеют, что не сумели вовремя разглядеть опасность и остановить страшное развитие событий. Мать парня – учительница украинского языка в местной школе. Она сейчас под воздействием успокоительных медикаментов даже слова не может произнести. Отец работает столяром на заводе, они имеют еще младшую дочь. Их единственный сын успел закончить 9-й класс и пойти учиться на маляра.

Корреспондент ТСН Валентина Мудрык