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Британские СМИ сообщили о прорыве в расследовании отравления Скрипаля

03.07.2018 10:15

По данным полиции, подозреваемые сбежали в Россию в первые 24 часа после совершения преступления.

В Скотланд-Ярде считают, что в покушении на убийство двойного агента Сергея Скрипаля непосредственно принимали участие двое человек.

Место отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля / REUTERS

Как сообщает The Sun со ссылкой на источники в полиции, оба подозреваемых покинули Британию в первые 24 часа после совершения преступления. Также в полиции почти уверены, что покушение совершено по заказу Кремля.

"Сейчас считается, что они вернулись в Россию и находятся под защитой президента Владимира Путина", - сообщает издание.

По данным источника, следователи намерены возбудить уголовное дело против подозреваемых, однако их пребывание в России усложняет процесс.

"Конечная цель всегда заключалась в том, чтобы привлечь их (виновных - УНИАН) к ответственности. Очевидно, если они больше не в Великобритании, это делает процесс намного сложнее", - сообщил источник.

Как сообщалось, в рамках расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери следователи просмотрели 4 тысячи часов видео с камер наблюдения, допросили 900 свидетелей и провели 176 обысков, что позволило им установить приблизительную хронологию событий.

Справка. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. //  УНИАН

 

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