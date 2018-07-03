Британские СМИ сообщили о прорыве в расследовании отравления Скрипаля

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По данным полиции, подозреваемые сбежали в Россию в первые 24 часа после совершения преступления.
В Скотланд-Ярде считают, что в покушении на убийство двойного агента Сергея Скрипаля непосредственно принимали участие двое человек.
Как сообщает The Sun со ссылкой на источники в полиции, оба подозреваемых покинули Британию в первые 24 часа после совершения преступления. Также в полиции почти уверены, что покушение совершено по заказу Кремля.
"Сейчас считается, что они вернулись в Россию и находятся под защитой президента Владимира Путина", - сообщает издание.
По данным источника, следователи намерены возбудить уголовное дело против подозреваемых, однако их пребывание в России усложняет процесс.
"Конечная цель всегда заключалась в том, чтобы привлечь их (виновных - УНИАН) к ответственности. Очевидно, если они больше не в Великобритании, это делает процесс намного сложнее", - сообщил источник.
Как сообщалось, в рамках расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери следователи просмотрели 4 тысячи часов видео с камер наблюдения, допросили 900 свидетелей и провели 176 обысков, что позволило им установить приблизительную хронологию событий.
Справка. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.
В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ. // УНИАН
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