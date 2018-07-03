Операція об’єднаних сил. Ранкове зведення на 7:00 03 липня 2018 року

Упродовж минулої доби, 02 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого «хлібного перемир’я», продовжували активність практично по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася.

Противник 21 раз вдався до провокативного вогню по наших позиціях.

Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога.

Разом з тим, військовослужбовці Об'єднаних сил, які безпосередньо ведуть оборонні бої на передньому краї мають право відкривати вогонь у відповідь за рішенням того командира підрозділу (від спостережного поста взводу та вище), по якому противник застосовує зброю або здійснює наступ. Всі рішення щодо адекватної відповіді приймаються на місці.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримське та Причепилівка, де ворог застосовував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

Минулої доби противник також проявив себе в районі Світлодарської дуги. Там наші позиції обстрілювалися із стрілецької зброї у районі населених пунктів Луганське та Новозванівка. Також ворог здійснив обстріл нових позицій, що займає рота глибинної розвідки зі складу Об'єднаних сил, на східній околиці Золоте-4, отримавши адекватну відповідь обстріл було припинено.

Наші позиції у районі населеного пункту Новолуганське окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У наслідок ворожого обстрілу один наш захисник отримав поранення.

На Донецькому напрямку ворог проявив себе, обстрілявши захисників Пісків з протитанкових гранатометів.

Найгарячіше було на Маріупольського напрямку, де спостерігалася найбільша кількість провокацій у районі населених пунктів Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль, Чермалик та Лебединське. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь.

За уточненими даними розвідки, двох бойовиків російських окупаційних військ поранено.

Не зважаючи на оголошене перемир’я бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, що на Луганському напрямку, та у районі населених пунктів Водяне та Широкине, що на Маріупольському напрямку.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation