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Полиция задержала в Киеве преступника, сбежавшего из Миргородского суда

03.07.2018 10:35

Подробностей задержания не разглашают.

Полиция Киева задержала Виталия Суржана, который бежал прямо с заседания суда благодаря сообщникам.

Суржан

Об этом стало известно ТСН из собственных источников.

Пока подробностей задержания не разглашают. Известно, что задержали накануне, когда он выходил из одного из магазинов. На его след вышли полтавские полицейские.

"Задержали 40-летнего беглеца сегодня ночью оперативники уголовного розыска Полтавщины вместе с коллегами из Киева, работниками СБУ и прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД", - сообщили в полиции.

По информации начальника полиции Полтавщины Андрея Замахина, мужчина скрывался на территории Киева. Сейчас его доставили в спецучреждения.

Ранее сообщалось, что На Полтавщине задержали конвоира и сообщников, которые помогли опасному преступнику бежать из зала суда На Полтавщине задержали конвоира и сообщников, которые помогли опасному преступнику бежать из зала суда правоохранители задержали трех людей, которые помогли сбежать из зала суда в Миргороде преступнику.

Напомним, за предыдущие преступления Виталию Суржану грозило до 15 лет за решеткой. 40-летнего Виталия задержали еще 2016 года по подозрению в нападении на валютчика на Кировоградщине. Он с сообщниками расстрелял авто с потерпевшим. По информации правоохранителей, именно Суржан был организатором этой банды. За новое преступление добавится еще от 5 до 8 лет.  

 

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