Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 02.07.2018

До Арцизького відділу поліції із заявою звернулась 43-річна жителька м. Арциз, яка повідомила, що на вулиці 28 Червня хтось вкрав її велосипед. Вжитими заходами правоохоронці викрили 55-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

До Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції із заявою звернувся директор одного із місцевих магазинів, який повідомив, що з крамниці хтось викрав пильники для автомобіля. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 45-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Ренійського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції із заявою звернулась 54-річна жителька м. Рені, яка повідомила, що з її домоволодіння хтось вкрав бензопилу. Вжитими заходами в скоєнні даного злочину правоохоронці викрили 21-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

Працівники Ізмаїльського відділу поліції викрили 37-річного містянина, який викрав велосипед у жителя с. Матроска.

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулась 34-річна одеситка, яка повідомила, що на вулиці Заболотного невідомий чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок з хрестиком. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 29-річного містянина, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

ВК ГУНП в Одеській області