Сбой в Facebook разблокировал «черные списки» почти миллиона пользователей

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Ошибка была с 29 мая по 5 июня
В Facebook из-за технической ошибки были разблокированы люди из "черного списка" 800 тыс. пользователей. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
"Мы уведомили 800 тыс. пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, из-за которой люди, которых они заблокировали, оказались разблокированными", - говорится в сообщении.
Разблокированные пользователи могли увидеть контент, опубликованный теми, кто внес их в "черный список".
Пользователям, которых она затронула, будут отправлены уведомления с просьбой проверить "черный список".
Проблема решена и всех снова заблокировали.
Напомним, социальная сеть Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Цукерберг уже дал показания по этому делу на слушании в Сенате США. // 112.ua
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