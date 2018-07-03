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Сбой в Facebook разблокировал «черные списки» почти миллиона пользователей

03.07.2018 10:55

Ошибка была с 29 мая по 5 июня

В Facebook из-за технической ошибки были разблокированы люди из "черного списка" 800 тыс. пользователей. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Фото из открытых источников

"Мы уведомили 800 тыс. пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, из-за которой люди, которых они заблокировали, оказались разблокированными", - говорится в сообщении.

Разблокированные пользователи могли увидеть контент, опубликованный теми, кто внес их в "черный список".

Пользователям, которых она затронула, будут отправлены уведомления с просьбой проверить "черный список".

Проблема решена и всех снова заблокировали.

Напомним, социальная сеть Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Цукерберг уже дал показания по этому делу на слушании в Сенате США. // 112.ua

 

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