23 июля на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Магнитосфера Земли будет возбужденной 15, 20 и 22 июля.
Слабая магнитная буря накроет Землю 23 июля. Она достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале.
Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.
Ранее Киевский институт геофизики сообщал о магнитных бурях, которые начались 29 июня ночью и продлились до вечера пятницы. // УНИАН
Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6...