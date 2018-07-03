В Запорожской области два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика

Страшное ДТП произошло в ночь на 3 июля

В Михайловском районе Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Это случилось в ночь на вторник, 3 июля, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Авария произошла около 1:20, когда между селами Образцовое и Радостное автомобиль ВАЗ-2101 врезался в грузовик DAF.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а пассажирка получила серьезные ранения. Спасателям пришлось вырезать тела погибших из деформированного авто. // Сегодня