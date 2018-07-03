СБУ блокувала масштабний імпорт в нашу країну контрафактних пестицидів

Оперативники спецслужби встановили, що комерсанти замовляли продукцію в одній із країн Далекого Сходу та реалізовували в Україні під виглядом європейських брендів. Протиправний механізм діяв протягом 2017-2018 років, контрафакт ввозився через морські порти.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії на Київщині та Вінниччині у приміщеннях регіональних митниць, Мінекології, офісних та складських приміщеннях комерційних структур.

Під час них було вилучено документацію, яка підтверджує ввезення контрафактної продукції. Співробітники СБ України виявили на складах приблизно сто п’ятдесят тонн контрафактних пестицидів на суму майже вісімнадцять мільйонів гривень, які були ввезені в Україну без належних дозвільних документів.

Під час досудового слідства перевіряється можлива причетність чиновників до організації протиправного механізму і нанесення шкоди здоров’ю населення та довкіллю через використання раніше ввезених пестицидів.

Служба безпеки України