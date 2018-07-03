У Миргороді дільничні офіцери поліції встановили двох «телефонних шахраїв»

Двоє мешканців іншої області 37-ми та 36-ти років змусили миргородських жінок віддати їм гроші для уникнення кримінальної відповідальності за нібито скоєні ДТП їхніми синами.

Чоловіки по черзі телефонували жінкам на стаціонарні телефони, змінювали голос, представлялись «родичем» та повідомляли, що спричинили дорожньо-транспортну аварію.

Для владнання ситуації «на місці» жінкам необхідно було терміново винести і передати через «знайомого» значну суму грошей.

Після закінчення розмови одна з жінок беззастережно винесла гроші та передали у руки зловмисників 50-т тисяч гривень, інша потерпіла мала б передати 1200 доларів США та 10 тисяч гривень, але вчасно зателефонувала до свого дільничного, майора поліції Віталія Овчаренка.

Сергій Бейгул, начальник Миргородського відділу поліції розповідає:

- Нам вдалось в найкоротший термін встановити місце перебування злочинців і затримати їх при спробі отримання грошей від потерпілої. Наразі детективи перевіряють шахраїв на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів.

За обома фактами шахрайств в Миргородському відділі поліції відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 190 та ч.3 ст.15, ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та замах на шахрайство, вчинені групою осіб).

Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до трьох років позбавлення волі.

Обом фігурантам обрано міру запобіжного заходу в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Шановні громадяни!

Поліція Полтавщини вкотре закликає бути обачними та не довіряти стороннім особам.

Не реагуйте на подібні дзвінки. Якщо ж ви припускаєте, що з вашим родичем в цей час може статися ситуація, про яку вам говорять телефоном, найважливіше – це зробити паузу в розмові, щоб зібратися з думками. Покладіть трубку і одразу ж передзвоніть родичу, а якщо той не відповідає, телефонуйте його друзям і сусідам.

У разі, якщо ви стали жертвою шахрая, негайно звертайтесь до територіального відділу поліції або телефонуйте на лінію «102».

За матеріалами Миргородського відділу поліції