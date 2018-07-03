На Дніпропетровщині екс-начальника відділу РДА судитимуть за зловживання повноваженнями

Синельниківською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього начальника відділу державної реєстрації – державного реєстратора Покровської райдержадміністрації за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України (зловживання своїми повноваженнями державного реєстратора з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи).

В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор в порушення вимог ст.35 Закону України «Про іпотеку» вніс завідомо неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та фактично зареєстрував за суб’єктом господарювання право власності на нерухоме майно вартістю понад 48 млн грн у м.Дніпро (автокомплекс, що складається з автосалону, виставкового залу та станції техобслуговування площею понад 2,5 тис кв м), яке належало іншому суб’єкту господарювання.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області