Рада ввела налоговые льготы для образцовых родителей

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"За" проголосовали 235 народных депутатов
Верховная Рада приняла закон № 8295, который предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс. "За" проголосовали 235 народных депутатов.
Парламент ввел налоговые льготы для образцовых родителей. В частности, алименты, которые платит нерезидент ребенку в Украине, не будут причислять к общему налогооблагаемому доходу. А родители, которые тратят деньги на дошкольное, внешкольное, среднее образование ребенка, имеют право на налоговую скидку.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. // 112.ua
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