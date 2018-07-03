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Россиянин получил пожизненный срок за убийство восьми человек

03.07.2018 12:05

Забайкальский краевой суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима жителя Читы Евгения Красноярова, обвиняемого в убийстве восьмерых человек, сообщается на сайте прокуратуры.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 4,5 млн рублей компенсаций в пользу потерпевших.

В декабре 2017 года Следственный комитет завершил расследование дела Красноярова. По версии следствия, мотивом убийств стала «национальная ненависть». СК сообщил, что обвиняемый в течение десяти лет совершал покушения и убивал «выходцев из среднеазиатских республик, а также других лиц, входящих в их окружение».

Так, в 2006 году Краснояров застрелил из пистолета двух торговцев фруктами. В 2013 году он из автомата Калашникова убил двух граждан Узбекистана и двух находившихся с ними россиян в поселке Песчанка.

В ноябре и декабре того же года, считает СК, обвиняемый дважды напал на торговцев фруктами и тяжело ранил одного из них. В первых числах января в 2014 году он снова напал на тоговца фруктами и четырьмя выстрелами в упор из пистолета убил его на месте. Через два года в июле обвиняемый застрелил во дворе дома байкера Романа Чипизубова.

Кроме того, по версии следствия, летом 2012 года он закидал бутылками с бензином и поджег частный дом, где жила цыганская семья, а когда огонь разгорелся и люди выбежали тушить пожар — открыл по ним огонь, ранив мужчину и двух малолетних детей.

В конце июня коллегия присяжных признала Красноярова виновным, но исключила квалифицирующий признак «по мотивам национальной ненависти».

Как пишет прокуратура, читинца обвиняли по пунктам «а», «л» части 2 статьи 105 УК (убийство восьми человек), части 3 статьи 30, пункты «а», «в,», «е», «л» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство семи человек), часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ). // Медиазона

 

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