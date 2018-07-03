У Житомирі держвиконавець пообіцяв за 1 тис. зняти іпотечну заборону з квартири

За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, складено та затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом одержання керівником відділу державної виконавчої служби неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування установлено, що начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області вимагав та одержав від жителя Житомира неправомірну вигоду у розмірі 1 тис доларів США. За таку суму він пообіцяв вирішити питання щодо зняття іпотечної заборони з квартири.

Як повідомлялося раніше, правоохоронні органи затримали посадовця у торговельному центрі Житомира відразу після одержання ним неправомірної вигоди.

Досудове розслідування проводило слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Богунського районного суду м. Житомира.

За скоєне кримінальне правопорушення передбачено покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області