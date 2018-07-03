Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Законом усилена ответственность за неуплату алиментов и увеличен срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

Предполагается, что неуплата алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи, которая привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, - влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который страдает на тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкое орфанное заболевание, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, требует трансплантации органа или паллиативной помощи, что привела к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, - влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Законом уменьшены совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусмотрено применение административного взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

Законом введена необходимости подачи заявления об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка более 6 месяцев для лиц, которые будут иметь намерение войти в состав Кабинета Министров Украины, занимать должности государственной службы категории "А и Б", заместителей министра, а также регистрироваться кандидатами в народные депутаты и депутаты местных советов. // УНН