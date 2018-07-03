У Харкові судитимуть жінку, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього зятя

Нагадаємо, затримали зловмисницю у січні поточного року.

Женщина заказала убийство бывшего мужа своей дочери из-за мести и ради наследства

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Як повідомив в.о. начальника управління прокуратури області Євген Шпак, у ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році донька та зять підозрюваної розлучилися. З того часу колишнє подружжя через суди ділило майно та опіку над спільною дитиною. Стосунки були конфліктними. Теща вирішила "закрити питання" - у неї і виник умисел убити колишнього родича. З вересня 2017 року жінка через знайомих почала шукати людей з кримінальним минулим і врешті-решт познайомилася з раніше кілька разів судимим 32-річним чоловіком. З ним вона домовилася про вбивство. Однак чоловік звернувся до прокуратури та СБУ в Харківській області. З цього моменту за розвитком подій пильно стежили правоохоронці.



Перемовини йшли кілька місяців. Близько місяця спецпідрозділи СБУ і слідчі прокуратури готувалися до імітації злочину. Врешті-решт колишня теща дала виконавцю передоплату у розмірі 1,5 тис. доларів США. Головна умова виконання вбивства від замовниці - смерть має бути схожою на природну. Підозрювана розповіла виконавцю, що колишній зять приймає препарати. Тому кілер пообіцяв підмінити препарат, який вживав потерпілий, і той мав сам собі уколоти отруту.



24 січня 2018 року на вул. Сумській, зятю, коли він був за кермом авто, нібито стало погано. Він викликав швидку. Дорогою до автомобіля лікарів втратив свідомість. 25 січня умовний вбивця прийшов на зустріч із замовницею та отримав другу частину грошей - 8,5 тис. доларів США. Таким чином життя чоловіка коштувало 10 тис. доларів США.



Наразі на вимогу прокуратури підозрювана перебуває під вартою. Жінка відмовилася співпрацювати зі слідством.



Максимальна санкція статей передбачає довічне позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Харківської області