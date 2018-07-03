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Сообщено о подозрении жителю Кропивницкого, настучавшему «в душу» депутату

03.07.2018 12:45

В Кропивницком мужчине сообщили о подозрении в избиении депутата городского совета. 

Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине в Кропивницком сообщили о подозрении в избиении депутата

"Инцидент имел место 24 июня 2018 года между частным лицом и депутатом у адвокатского офиса последнего. 39-летний мужчина нанес три удара кулаком в область грудной клетки депутата. Сейчас ему объявлено подозрение по ч.2 ст.350 УК Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.350 (угроза или насилие в отношении должностного лица) УК Украины.

Следствие продолжается.

 

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