Сообщено о подозрении жителю Кропивницкого, настучавшему «в душу» депутату

В Кропивницком мужчине сообщили о подозрении в избиении депутата городского совета.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной прокуратуры.

"Инцидент имел место 24 июня 2018 года между частным лицом и депутатом у адвокатского офиса последнего. 39-летний мужчина нанес три удара кулаком в область грудной клетки депутата. Сейчас ему объявлено подозрение по ч.2 ст.350 УК Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.350 (угроза или насилие в отношении должностного лица) УК Украины.

Следствие продолжается.