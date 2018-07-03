Журналисты выяснили стоимость растаможки «евроблях» по новому законопроекту (видео)

Эксперты называют подход законодателей к растаможке с учетом возраста автомобиля не совсем рациональным.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина приготовила законопроект, которым решается проблема машин с єврономерами. Владельцев хотят заставить вывезти евробляхи заграницу, а затем ввезти через таможню, заплатить, чтобы потом поставить на украинские номера.

Как говорится в сюжете программы «Гроші» на телеканале 1+1, согласно законопроекту, в течение полугода владельцы авто на еврономерах должны будут выехать из Украины и пройти процедуру растаможивания.

Например, легализация Hyundai Sonata по новым правилам обойдется примерно в 3 тысячи долларов. У автомобилей более старших выходят совсем космические суммы, отмечает автолюбитель Александр. Фактически, это означает, что растаможка будет стоить дороже самой машины.

Однако есть и такие, кому закон позволит легализовать авто не слишком дорого. Прежде всего, это владельцы относительно новых и более дорогих автомобилей на еврономерах.

Эксперты называют подход законодателей к растаможке с учетом возраста автомобиля не совсем рациональным, ведь, получается, что те, кто пригнал авто за свои последние деньги должны будут уплатить за растаможку больше стоимости машины, и вряд ли они будут платить в бюджет такие суммы. // УНИАН