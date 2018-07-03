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За розкрадання лісодеревини судитимуть членів ОЗГ, до якої входили депутат та правоохоронці

03.07.2018 13:12

Прокуратурою Рівненської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 4-х учасників організованої злочинної групи, які організували схему систематичного привласнення державного майна, а саме – деревини в одному з лісництв Березнівського району.

Встановлено, що стійку злочинну групу створив і очолив, переслідуючи мету незаконного збагачення, працівник правоохоронного органу – Державної лісової охорони. Який до того ж є депутатом однієї із сільських рад Рівненської області. До протиправної діяльності він залучив ще 2-х підпорядкованих йому майстрів лісу і місцевого підприємця, який мав досвід роботи у лісозаготівельній сфері.

У ході досудового розслідування задокументовано факти привласнення, перероблення та реалізації упродовж листопада 2017 року по січень 2018 року організованою злочинною групою понад 220 куб м лісодеревини, вартість якої становить понад 150 тис гривень.

Дії організатора злочинної групи та інших учасників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

За ініціативи прокуратури Рівненської області трьох фігурантів кримінального провадження відсторонено судом від займаних посад.

Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду, який надасть остаточну оцінку діям кожного члена вказаного злочинного угруповання.

Прес-служба прокуратури Рівненської області

 

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