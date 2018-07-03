На Прикарпатті власники СТО викрадали елітні BMW X-5

Поліція затримала зловмисників, причетних до крадіжок двох автомобілів BMW X-5 на території області. Запчастини від інших авто такої ж марки правоохоронці знайшли на одній з СТО.

Про це йдеться в кількох ухвалах Івано-Франківського міського та Галицького районного судів.

Один позашляховик BMW X-5 зловмисники викрали у ніч з 16 на 17 березня цього року з дачного масиву села Бовшів біля Бурштинського водосховища. Автомобіль був на литовській реєстрації.

Другий BMWX-5, вже на польській реєстрації, вкрали у ніч 28 червня з паркувального майданчика, що в дворі багатоквартирного будинку по вул. Хіміків, 2 в Івано-Франківську.

За гарячими слідами вранці 28 червня, приблизно об 11.30, працівники ГУ Нацполіції затримали викрадений автомобіль в селі Мала Севастянівка Христинівського району на Черкащині. Того ж дня приблизно о 13:30 працівники поліції поблизу села Михайлівка Гайсинського району Вінницької області затримали ще одного підозрюваного у причетності до крадіжок обох автомобілів BMW X-5.

Також 28 червня слідчі на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду провели обшук на станції техобслуговування, що належить підозрюваним, де знайшли запчастини до інших викрадених в області BMW X-5.

Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до цих злочинів. // КУРС