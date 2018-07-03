Рада приняла закон о возобновлении кредитования

Верховная Рада приняла во втором чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно сообщению Национального банка Украины, принятие данного закона №6027-д обеспечит решение проблемных вопросов, которые создают системные препятствия для возобновления кредитования национальной экономики и приводят к дополнительным рискам деятельности национальных и иностранных инвесторов.

«В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному применению кредитования как финансового инструмента, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими продуктами», - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что полноценное возобновление кредитования блокируется рядом пробелов в действующем законодательстве Украины, которые снижают эффективность деятельности банковского сектора страны. По мнению Нацбанка, к ним относятся, в частности, неработающий формальный институт поручительства, сложный и рискованный механизм определения изменяемой процентной ставки, несовершенство инструментов внесудебного урегулирования, комплекс норм, которые несут риски вывода залога вопреки обязанностям по договору кредитования. В НБУ отмечают, что этот закон призван ликвидировать существующие законодательные пробелы.

Как сообщалось, 17 мая 2018 года Рада поддержала данный законопроект в первом чтении. Присутствовавший тогда на заседании парламента глава Нацбанка Яков Смолий отметил, что принятие законопроекта позволит решить проблемы, которые создают преграды для кредитования.