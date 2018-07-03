На столичному Подолі затримали шахрая, який «вирішував питання у поліції» (фото)

Потерпілими від дій зловмисника були переважно пенсіонери. Спільник афериста телефонував до киян і розповідав, що «син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і може сісти за ґрати». Аби цього не сталося, чоловік пропонував вирішити питання за певну суму. Тож він забирав гроші і за відповідний відсоток перераховував їх на банківський рахунок.

До столичної поліції надійшло повідомлення від мешканки Подільського району, 1947 року народження. Жінка розповіла, що до неї зателефонували невідомі, які розказали, що її син потрапив у ДТП, в якій постраждав хлопчик, а для того, щоби не подавали позов до суду, необхідно 5000 доларів США. Таких грошей пенсіонерка не мала, але розповіла, що може заплатити 10 тисяч гривень. Їй наказали чекати візитера.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що слідчо-оперативна група терміново виїхали на виклик та на виході зі вказаної квартири затримали чоловіка, який щойно взяв гроші у жінки. Ним виявився 24-річний житель Житомирської області, раніше не судимий.

«Ми провели огляд місця скоєння злочину, вилучили гроші та опитали потерпілу. Зловмисника затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство», - повідомив керівник управління поліції.

Мешканець Житомирщини розповів, що діяв за вказівкою чоловіка, із яким познайомився через товариша. Це не перша їхня оборудка. Інструкції він отримував телефоном, їхав у Київ до вказаної квартири, там забирав гроші і перераховував їх на банківську картку. За послуги отримував 25 відсотків від суми. Чоловік згадує, що громадяни давали йому від 3000 гривень до 5000 доларів США.

«Затриманий зізнався у скоєнні шести злочинів у Святошинському та Оболонському районах столиці, які ми документуємо та перевіряємо. Також встановлюємо чоловіка, який телефонував громадянам похилого віку, розповідав історії про їхніх знайомих і таким чином видурював гроші, а згодом направляв до них уродженця Житомирської області», - зазначив Владислав Іщенко.

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні шахрайства, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Працівники поліції звертаються до громадян із проханням телефонувати до Подільського управління поліції, якщо впізнали у чоловікові шахрая та постраждали від його дії. Дзвонити можна за номерами: (044) 425-24-34 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва