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У Маріуполі на вимаганні та отриманні хабара викрито посадову особу Адміністрації морських портів

03.07.2018 14:36

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області спільно з Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях задокументовано протиправну діяльність капітана морського порту Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Установлено, що 54-річний посадовець, використовуючи службове становище, впровадив протиправний механізм з вимагання та отримання неправомірної вигоди за прискорення та видачу документів, що посвідчують особу моряків та підтверджують їх кваліфікацію. У разі незгоди з його пропозицією чоловік умисно затягував терміни видачі документів, таким чином схиляючи громадян до передачі йому грошових коштів.

хабар

Сьогодні, 3 липня, вказану особу затримано «на гарячому» під час чергового етапу вимагання та отримання хабара у сумі 3500 грн. У службовому кабінеті та за місцем мешкання чоловіка наразі проводяться обшукові заходи.

Капітана морського порту затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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