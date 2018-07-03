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В Днепре рецидивиста, судимого 11 раз, снова отправят за решетку за пьяное ДТП

03.07.2018 14:47

Виновника пьяной аварии приговорили к восьми годам заключения

В Днепре ранее судимого 11 раз мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы за совершенное им в пьяном виде смертельное ДТП.

Фото: narodna-pravda.ua

В марте 47-летний днепрянин на мотоцикле не заметил пешеходов – женщину с двухлетним ребенком – и сбил их. От полученных травм пострадавшие скончались.

"Проявляя крайнюю невнимательность к дорожной обстановке, водитель совершил наезд на пешеходов – женщину и двухлетнего ребенка, нанеся им смертельные увечья. Свою вину мужчина полностью признал", – сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, добавив, что суд вынес подсудимому приговор в виде лишения свободы сроком на восемь лет. // Сегодня

 

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