В Днепре рецидивиста, судимого 11 раз, снова отправят за решетку за пьяное ДТП

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Виновника пьяной аварии приговорили к восьми годам заключения
В Днепре ранее судимого 11 раз мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы за совершенное им в пьяном виде смертельное ДТП.
В марте 47-летний днепрянин на мотоцикле не заметил пешеходов – женщину с двухлетним ребенком – и сбил их. От полученных травм пострадавшие скончались.
"Проявляя крайнюю невнимательность к дорожной обстановке, водитель совершил наезд на пешеходов – женщину и двухлетнего ребенка, нанеся им смертельные увечья. Свою вину мужчина полностью признал", – сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, добавив, что суд вынес подсудимому приговор в виде лишения свободы сроком на восемь лет. // Сегодня
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