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Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка

03.07.2018 14:58

Верховная Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка.

Парламентарии 234 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка

Законопроектом предусматривается, что перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также необработанных лесоматериалов наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщалось, в 2017 году в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая "отмыла" более 44 млн грн на экспорте леса.

 

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