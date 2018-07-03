Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка

Парламентарии 234 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается, что перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также необработанных лесоматериалов наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщалось, в 2017 году в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая "отмыла" более 44 млн грн на экспорте леса.