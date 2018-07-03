На Київщині посадовця міськради підозрюють у вчиненні корупційного правопорушення

Оперативники Управління захисту економіки у м. Києві Нацполіції спільно з працівниками Військової прокуратури Київського гарнізону та слідчими поліції Київської області викрили факт вимагання 790 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовцем міськради.

Після проведення ряду процесуальних заходів правоохоронці задокументували керівника одного з відділів міської ради у незаконних оборудках з землею, яка перебувала на балансі органу місцевого самоврядування.

Так, шляхом укладання договору суборенди на 49 років земельної ділянки площею 150 кв.м та з подальшим будівництвом на ній майнового комплексу посадовець вимагав від громадянина 790 тисяч гривень.

В рамках супроводження кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки в службових приміщенням міської ради та за місцем проживання фігуранта, під час яких вилучено технічну документацію, що підтверджує його протиправну діяльність.

Слідчим шляхом було зібрано докази причетності даного посадовця до вчинення кримінального правопорушення. На даний час посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

29 червня 2018 року Шевченківським районним судом міста Києва фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 520 тисяч гривень.

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