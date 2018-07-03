США собираются признать Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией

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В Белом доме рассматривают возможность признания Корпуса Стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, решение еще не принято: и среди его сторонников, и среди противников есть влиятельные сотрудники администрации Дональда Трампа.
Госсекретарь Майк Помпео выступает за признание [КСИР террористами], сообщили источники, знакомые с его точкой зрения.
Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6...