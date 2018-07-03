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США собираются признать Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией

03.07.2018 15:22

В Белом доме рассматривают возможность признания Корпуса Стражей Исламской революции Ирана террористической организацией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение еще не принято: и среди его сторонников, и среди противников есть влиятельные сотрудники администрации Дональда Трампа.

Госсекретарь Майк Помпео выступает за признание [КСИР террористами], сообщили источники, знакомые с его точкой зрения.

  • Администрация Трампа последовательно жестко выступает в отношении Ирана, в отличие от предыдущего кабинета Барака Обамы. В мае США объявили о выходе из ядерной сделки по Ирану и возобновили действие санкций против Тегерана. // Медуза

 

 

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