США собираются признать Корпус Стражей Исламской революции террористической организацией

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение еще не принято: и среди его сторонников, и среди противников есть влиятельные сотрудники администрации Дональда Трампа.

Госсекретарь Майк Помпео выступает за признание [КСИР террористами], сообщили источники, знакомые с его точкой зрения.