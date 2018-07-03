На Кировоградщине задержали членов банды, замучивших до смерти селянина

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Безработные молодые люди ворвались в дом к одинокому мужчине, Двойное убийство в Ирпене: в частном доме замучили супругов-пенсионеров Двойное убийство в Ирпене: в частном доме замучили супругов-пенсионеров связали его и потребовали отдать деньги. Издевательств жертва не выдержала. Мужчина скончался, а нападавшие скрылись ни с чем.

Сейчас их задержали за разбой и умышленное убийство. Всем четверым грозит пожизненное заключение.