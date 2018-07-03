На Кировоградщине задержали членов банды, замучивших до смерти селянина

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Четверых жителей столицы, которые жестоко пытали 54-летнего селянина, задержали на Кировоградщине.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
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Сейчас их задержали за разбой и умышленное убийство. Всем четверым грозит пожизненное заключение.
Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6...