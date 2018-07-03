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На Кировоградщине задержали членов банды, замучивших до смерти селянина

03.07.2018 15:34

Четверых жителей столицы, которые жестоко пытали 54-летнего селянина, задержали на Кировоградщине.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Безработные молодые люди ворвались в дом к одинокому мужчине, Двойное убийство в Ирпене: в частном доме замучили супругов-пенсионеров Двойное убийство в Ирпене: в частном доме замучили супругов-пенсионеров связали его и потребовали отдать деньги. Издевательств жертва не выдержала. Мужчина скончался, а нападавшие скрылись ни с чем.

Сейчас их задержали за разбой и умышленное убийство. Всем четверым грозит пожизненное заключение.  

 

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