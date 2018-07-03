Чоловіка, ймовірно, причетного до пограбування затримали патрульні у Запоріжжі

Повідомлення про грабіж у Заводському районі надійшло спецлінії 102 учора ввечері. Заявниця повідомляла, що на трамвайній зупинці невідомий зірвав з її шиї золотий ланцюжок та відібрав золоті каблучки. Потому нападник втік у невідомому напрямку.

Потерпіла надала інспекторам детальний опис зловмисника.

Невдовзі у трамваї, на зупинці, де стався грабіж, патрульні виявили чоловіка, схожого за описом. Побачивши поліцейських, той помітно занервував, тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку особи. У громадянина патрульні виявили прикраси, у яких заявниця впізнала свою власність. Також потерпіла підтвердила: саме цей чоловік напав на неї.

Охоронці порядку ймовірного грабіжника затримали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція України