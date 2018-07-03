На Житомирщине главу аппарата суда обвиняют в мошенничестве и взяточничестве

На Житомирщине прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя аппарата суда одного из горрайонных судов. Чиновник подстрекал жителя района дать взятку судье Коростенского горрайонного суда. Мужчина заверил, что за соответствующую сумму его знакомому назначат наказание, не связанное с лишением свободы.

Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Позже руководитель аппарата суда получил 9000 грн якобы для того, чтобы разделить сумму с судьей, который рассматривал дело, но в действительности не имел намерения передавать деньги и мошенническим путем завладел денежными средствами.

Правоохранители задержали чиновника в одном из городов области во время получения им взятки. // ТСН