На Кіровоградщині 14-річний покидьок зґвалтували малолітню дівчинку

Подія сталася вчора, другого липня, в смт Нова Прага Олександрійського району.

Дівчинка 2010 року народження, близько 18-ї години, поверталася з музичної школи додому. У цей час до неї підійшов неповнолітній хлопчина (2004 року народження) й силоміць затягнув малолітню під міст, де задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім шляхом.

Далі гвалтівник пішов по своїх справах, а дівчинка повернулась до дому,де повідомила про вказану подію мамі.

Правоохоронці одразу ж вставили місцезнаходження насильники й направили його до відділення поліції.

Потерпіла була доставлена до Олександрійської ЦРЛ для проходження судово-медичної експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом щодо малолітньої) та о 21.30 год. неповнолітнього затримано в порядку ст. 208 КПК України. // Репортер