Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Кіровоградщині 14-річний покидьок зґвалтували малолітню дівчинку

03.07.2018 16:11

Насильника уже затримано.

Подія сталася вчора, другого липня, в смт Нова Прага Олександрійського району.

згвалтування

Дівчинка 2010 року народження, близько 18-ї години, поверталася з музичної школи додому. У цей час до неї підійшов неповнолітній хлопчина (2004 року народження) й силоміць затягнув малолітню під міст, де задовольнив свою статеву пристрасть неприроднім шляхом.

Далі гвалтівник пішов по своїх справах, а дівчинка повернулась до дому,де повідомила про вказану подію мамі.

Правоохоронці одразу ж вставили місцезнаходження насильники й направили його до відділення поліції.

Потерпіла була доставлена до Олександрійської ЦРЛ для проходження судово-медичної експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом щодо малолітньої) та о 21.30 год. неповнолітнього затримано в порядку ст. 208 КПК України. // Репортер

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...