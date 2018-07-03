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В Киеве временно закрывают трамвайные маршруты в Пуща-Водицу

03.07.2018 16:37

В Киеве с 4 по 13 июля (ориентировочно) закроют трамвайный маршрут до Пущи-Водицы

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

В Киеве закрывают трамваи в Пуща-Водицу

- движение трамваев маршрута № 12 закрывается;

- движение трамваев маршрута № 17 организуется от ул. Иорданской до пл. Тараса Шевченко.

На этот период организуется работа автобусного маршрута № 12Т по трассе: Площадь Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога - ул. Городская – ул. Максименко – 5 линия – ул. Юнкерова – 7 линия – ул. Квитки Цисык – ул. Крестьянская.

Отмечается, что на данном маршруте пассажиры имеют право ездить по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 19.

 

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