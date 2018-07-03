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У столиці посадовця держпраці затримали на хабарі у 26 тис. гривень

03.07.2018 16:50

У вівторок, 3 липня 2018, Київською місцевої прокуратурою № 2 спільно з співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Дарницького УП ГУ НП в місті Києві затримано начальника відділу гірничого нагляду Управління Держпраці у Полтавської області на одержанні 26 тис. гривень неправомірної вигоди.

Вказані кошти посадовець вимагав та одержав від представника підприємства, що здійснює видобуток корисних копалин на території Полтавської області, за вирішення питання про отримання дозволу на проведення гірничих робіт.

Фото Прокуратура міста Києва.

Службовця затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням) КК України. Слідчі дії тривають.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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