В Подмосковье во время пробежки застрелили экс-главу сельского поселения

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«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик
Бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков был убит в Подмосковье.
Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6...
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