Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Подмосковье во время пробежки застрелили экс-главу сельского поселения

03.07.2018 17:03

 Бывший глава сельского поселения Новопетровское Виктор Лукьяненков был убит в Подмосковье.

Об этом сообщил РБК руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.
 
«В деталях в данный момент разбирается следствие», — добавил Дунаев.
 
Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщил, что неизвестный застрелил Лукьяненкова во время пробежки.
 
Виктор Лукьяненков занимал пост главы сельского поселения Новопетровское с января 2010 года по апрель 2015 года.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...