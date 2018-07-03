Во Львове разыскиваемый преступник попался полиции, перейдя дорогу в неустановленном месте

Во Львове за неправильный переход улицы задержали мужчину, который находился в розыске.

Во время патрулирования на улице Стрыйской полицейские увидели двух мужчин, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

По информации патрульных, мужчин попросили остановиться, однако они ускорили ход. Их догнали и попросили показать документы. Один из задержанных нервничал. Проверка по базе данных показала, что 33-летний житель Львовщины находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УКУ (кража с проникновением).

Мужчину доставили в отдел полиции и передали следователям. На другого нарушителя составили постановление за переход дороги в неустановленном месте. // УНИАН