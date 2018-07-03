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Министр обороны выгнал со службы крупного тыловика из Одессы. Теперь им займутся правоохранители

03.07.2018 17:30

Полковника Шило уволили по служебному несоответствию

Министр обороны Степан Полторак принял решение об увольнении начальника квартирно-эксплуатационного отдела Южного территориального коммунально-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины Александра Шило в связи со служебным несоответствием. Об этом он написал в своем Facebook.

Фото: Facebook

"Только что принял решение об увольнении с военной службы по служебному несоответствию начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одесса Южного территориального КЭУ ВС Украины в связи с неудовлетворительным отношением к своим служебным обязанностям и небрежным отношением к военной службе", – сообщил он.

В свою очередь, советник главы Минобороны Юрий Бирюков подтвердил, что министр уволил полковника Шило.

"Да, он уволен. Материалы по его деятельности Военная служба правопорядка передала в правоохранительные органы", – заявил советник. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что полковнику Шило было вынесено несколько выговоров за фактическую утрату недвижимости ВСУ и ведение незаконной хозяйственной деятельности на базе военного имущества. // Сегодня

 

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